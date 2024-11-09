İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 6. haftasında İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Ayrancılar GSK’ya 1-0 mağlup oldu.

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 6. haftasında İmren Alaçatıspor, sahasında Ayrancılar GSK’yı konuk etti. Maçın ilk yarısı her iki takımın da gol arayışıyla geçerken, Alaçatıspor, maçın 40. dakikasında Zeki Parlaktepe’nin kırmızı kart görmesi üzerine maça 10 kişi devam etti.. Maçın 42. dakikasında ise ilk yarının ve maçın skorunu belirleyen gol, Ayrancılar GSK oyuncusu Mert Can Karabüber’in ayağından geldi.

Maçın ikinci yarısında da gol arayışları sonuçsuz kalınca maçın kazanan takımı Ayrancılar GSK oldu.