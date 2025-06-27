Çorum’un Alaca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmada dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halkın huzurunu sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İlçe merkezindeki farklı noktalarda yapılan denetimlerde, vatandaşların dini ve vicdani duygularını sömürerek para topladığı tespit edilen dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahısların üzerinde yapılan kontrolde toplam 4 bin 51 TL nakit para ele geçirildi. Paraya yasal işlem çerçevesinde el konulurken, dilencilik yapan şahıslara da cezai işlem uygulandı.