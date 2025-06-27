Çorum Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve Çorum’un su ihtiyacını karşılayan arıtma tesisine ek olarak yapılacak içmesuyu arıtma tesisi temel atma törenine hazır hale getiriliyor.

Çorum’da önceki yıllarda ihalesi tamamlanan ve Koçhisar Barajı’ndan hat çekim işlemleri tamamlanan yeni arıtma tesisinde çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Günde 60 bin metreküp kapasite ile çalışacak olan tesiste incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa ile birlikte devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Aşgın kısa süre içerisinde tesislerin temelinin atılacağını ve tesisin tam kapasite çalışması için aralıksız çalışacaklarını ifade etti.