Ankara’nın Akyurt ilçesinde Akyurt Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri uzun süreli takip sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Akyurt’a dışarıdan gelerek uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.Y. ve kadın şüpheli M.C., gerçekleştirilen operasyonla birlikte yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan M.Y. ve M.C., cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan da bu tür durumlarda emniyet birimlerine bilgi vermelerini istedi.