Bilecik’teki orman yangını nedeniyle aralarında Eskişehir’in de bulunduğu 6 ilden gelen 78 kişilik AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ekibi, vatandaşları ve hayvanları kurtardı.

Bilecik Gölpazarı ve Osmaneli bölgesinde yaşanan orman yangınları nedeniyle farklı illerden Afyonkarahisar, Ankara, Bozüyük, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli bölgelerinde faaliyet gösteren 78 kişilik AKUT ekibi bir yandan yangın söndürme çalışmalarına katılırken, bir yandan da yangındaki hayvanları kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

Vatandaşların ve hayvanların tahliyesi gerçekleşti

AKUT, bölgelerdeki gerçekleşen yangınlarda dumandan etkilenen vatandaşlara ve hayvanlara yardım ederek tahliyesini gerçekleştirdi. Eskişehir’den bölgeye gönderilen ekiplerde 2 araç, toplam 11 kişi söndürülen yangının ardından 29 Haziran tarihinde geri döndü.

Ayrıca, Manisa, Selçuk, Kuşadası ve İzmir ekipleri de Ege bölgesindeki çıkan orman yangınında müdahaleye devam ediyor.