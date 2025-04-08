AKSUNGUR’un milli mühimmatlarla gerçekleştirdiği bu başarılı atış testi, Türkiye’nin gökyüzündeki caydırıcılığını artıran önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayiinin gurur kaynaklarından AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), milli mühimmatlar LGK-81 ve LGK-82 ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

Türk mühendisliğinin üstün kabiliyetleri ve entegrasyon yetkinliği, bu testle bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, AKSUNGUR’un milli motor TEI PD170 ile güçlendirildiğini ve “Gök Vatan” semalarında istikrarla süzülmeye devam ettiğini belirtti.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1909316146295193754

Prof. Dr. Görgün, “Türk mühendisliğinin kabiliyetleri, entegrasyon yetkinliğimizle birleşerek Gök Vatan’daki caydırıcılığımızı daha da artırıyor. Savunma sanayiimiz, birlikte üretmenin gücüyle her geçen gün daha da ileriye gidiyor” ifadelerine yer verdi. Operasyonda emeği geçen ASELSAN, TUSAŞ, TEI, Savunma Sanayi Başkanlığı personeli, mühendisler ve tüm alt yüklenicileri tebrik eden Görgün, bu başarının Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlı ilerleyişinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

