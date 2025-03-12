Konya’nın Akşehir İlçesinde "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Okul Müdürü Ali Osman Tosun’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.