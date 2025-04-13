Aksaray’da Fiat Tofaş marka otomobilin Fiat Doblo marka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaldırımda vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kaza, akşam saatlerinde E-90 Karayolu Küçük Bölcek Mahallesi mevkiinde Nevşehir-Ankara kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Ş.K. (60) idaresindeki 68 ADL 744 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araca, yine aynı istikamete seyreden A.S.K. yönetimindeki 68 EZ 535 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil hızla arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Tofaş marka otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç. (23) ve D.S. (18) ile diğer aracın sürücüsü Ş.K., yolcular N.A. (32), E.A. (6) ve A.A. (9) olmak üzere 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar tarafından Tofaş marka otomobilden çıkarılan yaralılar kaldırıma yatırılarak, ilk müdahaleleri yine vatandaşlar tarafından yapıldı. Trafiğin adeta felç olduğu karayolunda diğer araç sürücülerinin emniyet şeridi dahil tüm yolu kapatması nedeniyle polis ve ambulans olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralılar kaldırıma yatırılırken, kanaması olan yaralıya ise yine vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine ters yoldan gelebilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yine kaldırımda yaptı. Polis ekipleri ise karayolunda trafik güvenliği alırken, yaralılar ambulanslara alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.