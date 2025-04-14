Aksaray’da şok uygulama yapan yunus timleri araçları ve şahısları didik didik arıyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gece gündüz faaliyetlerini titizlikle yürütüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehrin birçok noktasında görev alan motosikletli yunus timleri ara sokaklarda bile şok uygulama yapıyor. Gelen araçları durduran ekipler sürücü ve yolcuların üst aramasını yaparak araçları da didik didik arıyor. Tüm şahısları tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren yunus timleri uygulamalarını belirli aralıklarla sabah saatlerine kadar sürdürüyor. Gece yarısından sonra devriye atarak şüpheli şahıs ve şahıslar çerçevesinde de denetimler yapan yunus timleri yolda yürüyen herkesi durdurup kontrolden geçiriyor.