Aksaray’da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesiyle 86 bin 50 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Aksaray’da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönemi, 86 bin 50 öğrenci ve 6 bin 650 öğretmen için sona erdi. 480 okulda karne heyecanı yaşanırken, Aksaray’ın merkeze bağlı Akhisar Necip Münire Önemli İlkokulu’nda karne dağıtım programı düzenlendi. Programda öğrencilere karneleri protokol üyeleri tarafından verildi. Protokol mensupları çocuklara karnelerin yanında çeşitli hediyeler de dağıttı.