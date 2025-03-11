Dünyanın önde gelen Akrilik Elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, tekstil endüstrisinde öne çıkan yeni bir ürün olan ‘Acryluna OnceDye’ı piyasaya sundu. Yeni patentli elyaf, karmaşık boyama işlemlerine gerek kalmadan, ürünlere hem konfor hem de dayanıklılık sağlıyor.

Aksa Akrilik, tekstil endüstrisinde öne çıkan yeni bir ürün olan ‘Acryluna OnceDye’ı piyasaya sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın reaktif boyalarla boyanabilen ilk akrilik elyafı olarak öne çıkan Acryluna OnceDye, daha sürdürülebilir tekstil üretimine zemin hazırlıyor. Acryluna OnceDye, reaktif boyalarla boyanabilme özelliği sayesinde ek boya banyoları ve kimyasallar gerektiren diğer doğal ve sentetik karışımlara kıyasla işlem süresinden, enerjiden ve sudan tasarruf sağlıyor. Sonuç olarak, daha az terbiye işlemiyle uzun ömürlü ve rahat giysiler üretilebiliyor, böylelikle çevresel etki de en aza indirilmiş oluyor.

Acryluna OnceDye, boyama prosesini sadeleştirerek, akrilik-selülozik karışımların karbon ve su ayak izini yüzde 20’ye kadar düşürüyor ve kimyasal çeşitliliğin, enerji kullanımının ve su tüketiminin azaltılmasını sağlıyor.

Ayrıca, boyama süresini yüzde 25 azaltırken, boyama tesislerinin kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor. Acryluna OnceDye, diğer doğal ve sentetik karışımlara kıyasla üretim verimliliğinde yüzde 25’e varan kayda değer bir artış sağlıyor.

Sonuç olarak, daha az terbiye işlemiyle üretilen uzun ömürlü, rahat giysiler olarak ortaya çıkıyor ve böylelikle, çevresel etkinin kaliteden ödün vermeden azaltılması sağlanıyor.

Çok yönlü uygulama alanları sayesinde, Acryluna OnceDye günlük, spor, iş kıyafetleri ve iş üniformalarının da aralarında bulunduğu çok geniş kapsamlı tekstil ürünleri için ideal bir seçenek sunuyor. Kesikli elyaf formunda sunulan ürün, yuvarlak örgü, dokuma ve düz örgü kumaşlar için de son derece uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.