Aydın’ın Yenipazar ilçesinde motosikletler ile akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren motorcular, jandarmadan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzeri Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar Yol ayrımında bir grup motosikletlinin akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye soktukları tespit edildi. Harekete geçen Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, müşterek olarak yapılan kontrol sonucunda 13 motosiklet ve 4 aracın sorgusunu gerçekleştirdi. Kontrollerde 2 motosiklet ve 1 otomobile cezai işlem uygulandı.