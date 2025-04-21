Akmerkez, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanının yaşandığı günlerde eğlenceli bir dünyaya açılan kapı oluyor. 4 Nisan’da vizyona giren Minecraft filmi kapsamında, 30 Nisan’a kadar AVM’nin-1. Kat Etkinlik Alanı’nda çocuklara özel ve ücretsiz Minecraft etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul’un alışveriş, kültür, sanat ve yaşam merkezlerinden Akmerkez, 14 Nisan sabahı itibariyle kapılarını açan Minecraft dünyası ile çocuklara 23 Nisan heyecanını doyasıya yaşatacak. 30 Nisan’a kadar -1. kattaki etkinlik alanında kurulan özgün dekorasyonlar ve üretici oyun alanları, çocuklara eğlence ve enerji dolu anlar vadediyor.

Minecraft temalı atölyelerle çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de hayal güçlerini özgürce kullanabilecekler.

Ücretsiz atölyelerde üreticilik ve eğlence zamanı

18-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Minecraft Elmas Kılıç ve Kazma Atölyesinde ise karton malzemelerle kendi elmas kılıçlarını ve kazmalarını üreterek, özgün aksesuarlarını evlerine götürecekler.

23 Nisan coşkusuna yaklaşırken, 22-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Minecraft Arı Maketi Yapım Atölyesinde çocuklar, Minecraft’ın sevilen arı karakterini üç boyutlu bir makete dönüştürecekler. Etkinliklerin finalini ise 26-30 Nisan arasında gerçekleşecek Minecraft Oyuncak Yapım Atölyesi yapacak. Bu atölyede çocuklar, yumuşak kumaşlardan kendi Minecraft karakterlerini oyuncak formunda hayata geçirecek, kesme, yapıştırma ve dikiş tekniklerini kullanarak ürettikleri minik dostlarını yanlarında götürebilecekler.

Ailelere çocuklarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı

Tamamı ücretsiz olarak sunulan bu etkinlik serisi, çocuklara güvenli ve keyifli bir ortamda üretmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın önemini hatırlatırken; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve değerini de yaşatmayı amaçlıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebileceği, katılımcı ve üretici deneyimlerin ön planda olduğu Minecraft etkinliği, Nisan ayındaki 16 gün boyunca AVM’de devam edecek.