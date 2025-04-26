Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü Akıllı Şehir Akademisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - ‘Code16 Oyun Geliştirici Yetiştirme Programı’ kapsamında genç yazılımcılar tarafından hazırlanan Akıllı Şehir temalı dijital oyunlar, düzenlenen özel etkinlikte ilk kez gerçek kullanıcılarla test edildi. Çocuklar, teknoloji ile iç içe eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşarken, geliştiriciler de projelerine yönelik geri bildirim toplama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklar; akıllı ulaşım, çevre bilinci, sürdürülebilir enerji gibi temaları oyunlaştırılmış deneyimlerle keşfetti. Geliştiriciler ise ürünlerini doğrudan hedef kullanıcıya sunarak erken test süreçlerini gerçekleştirme imkânı yakaladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlik aracılığıyla hem genç yeteneklerin gelişimini desteklemeyi hem de çocukların teknolojiye olan ilgisini artırarak geleceğin şehirlerine erken yaşta katkı sunmalarını hedefliyor.

Akıllı Şehir Akademisi, önümüzdeki dönemde de her yaştan Bursalıyı akıllı şehircilik vizyonuyla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: İGF