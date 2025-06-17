Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimini ve gurbetçi vatandaşları Kayseri’ye getiren uçak, havaalanında ‘su selamlaması’ ile karşılandı.

Kayseri’ye bir dizi temasta bulunmak için gelen AKİB yönetimini ve gurbetçi vatandaşları taşıyan uçak Kayseri’ye indi. Yurtdışından gelen gurbetçi vatandaşlar ve AKİB yönetimi için yapılan karşılama törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokol üyeleri ve kurum çalışanları katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından gelen vatandaşlara çiçek takdim edilirken, halk oyunları gösterisi de düzenlendi. Öte yandan Vali Çiçek ve protokol üyeleri yurda gelen gurbetçilerle de yakından ilgilenerek sohbet etti.

AKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar, Avrupalı Kayserililer Birliği (AKB) Başkanı İş İnsanı Yeşim Akpınar ve yönetim kurulu üyeleri su selamlamalı karşılamanın ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Su Selamlaması nedir?

Havalimanlarında su selamlaması; gazi askerleri, yabancı devlet adamlarını ya da yeni havayolu hizmetini gururlandırmak adına saygı ve şükranını göstermek için yapılan 2 dakikalık bir havacılık geleneğidir. Bu geleneğin her uçak için yapılması mümkün değildir.