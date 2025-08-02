Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ve üreticilerin yıllardır süregelen yol sorununa neşter vurdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz’e bağlı Parmakkurdu, Esenli, Hebilli, Yeşilova, Puğkaracadağ, Bekirde ve Şakir Gülmen mahallelerinde toplam 24 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, son olarak Iğdır Mahallesi’nde yaklaşık 4 kilometrelik yolun asfaltlamasını tamamladı. Yol çalışmaları, ağır iş makinelerinin desteğiyle titizlikle yürütüldü.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla yürütülen bu hizmetler sayesinde hem üreticilerimiz hem de bölge sakinleri yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulmuş olacak. Akdeniz’de merkez-kırsal ayrımı yapmadan her mahalleye eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, kırsal mahallelerdeki sathi kaplama çalışmalarına planlı şekilde devam edeceği bildirildi.