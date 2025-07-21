Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde üstyapı ve yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor.

Ekipler, kırsal mahallelerden Bağlarbaşı’nda sathi kaplama, bazı sokaklarda ise asfalt yama çalışmasını tamamlarken, Akdam Mahallesi’nde kaldırım kilit taşı yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Nacarlı Mahallesi’nin farklı sokakları ile Nacarlı Mezarlığı çevresinde asfalt yama yapan ekipler, Karaduvar Mahallesi’nde de benzer çalışmalara imza attı. Öte yandan Siteler ve Barış mahallelerinde kaldırım kilit taşı yenileme hizmeti sunuldu.

Gündoğdu Mahallesi’nde kilit taşı söküm ve tesviye çalışması yapan belediye ekipleri, Siteler Mahallesi’nde kaldırım yenileme öncesi tesviye çalışmasına başladı. Ayrıca Nusratiye, Çankaya ve Şevket Sümer mahallelerinde ihtiyaç duyulan sokaklarda kaldırım karo ve kilit taşı tamiratı başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hazırladıkları plan ve program dâhilinde ilçe genelindeki her mahalleye ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.