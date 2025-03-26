Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yapılaşmanın hızlandığı bölgelerde yeni ve imarlı yollar açarken, zaman içinde zarar gören sokaklarda da kilit taşı ve kaldırım tamirat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sokaklara dökülen tonlarca atık ve molozu da toplayıp ilçeden çıkaran ekipler, görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan boş alanları iş makineleri desteğiyle temizliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan ve program gereği başlatılan çalışma kapsamında ekipler, Kazanlı Mahallesi’nde yeni açılan imarlı yolun tadilatını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Çilek Mahallesi’nde bazı sokaklarda asfalt yama çalışması, Güneş ve Üç Ocak mahallelerinde de kilit taşı ve kaldırım tamiratı hizmeti sundu.

Çalışmalara tanık olan mahalle sakinleri ise sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’e ve büyük emekle hizmet veren ekiplere teşekkür etti.