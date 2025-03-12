Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir yandan tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde yeni bahçe yolları açarak üreticilerin ulaşımını kolaylaştırırken, merkez mahallelerde de asfalt kaplama ve yama, kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları plan ve program kapsamında uzak yakın demeden ihtiyaç duyan her bölgeye hizmet sunarak kentin altyapısını iyileştiriyor. Aralıksız devam eden hizmetler sayesinde bir yandan vatandaşların gündelik yaşamı kolaylaşırken, diğer yandan kent estetiğini bozan, görsel kirlilik oluşturan kimi unsurlar da ortadan kaldırılıyor.

Akdeniz’e bağlı kırsal yaşam alanlarından biri olan Nacarlı Mahallesi’nin bahçe yollarında, iş makineleri desteğiyle bypass serimi ve ardından tesfiye yaparak üreticilerin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıran ekipler, Yeni Mahalle; İhsaniye Mahallesi, Camişerif Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi’nin bazı sokaklarında da kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tonlarca moloz toplandı

Diğer yandan Karaduvar Mahallesi’nde yol kenarlarına dökülen tonlarca molozu da iş makineleri desteğiyle kamyonlara yükleyip bölgeyi temizleyen fen işleri ekipleri, Barış Mahallesi’nde de bölge sakinlerini rahatsız eden otluk alanın temizliğini yapıp buraya dökülen molozu toplayıp bölgeden çıkardı.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları plan ve program kapsamında ayrıca Camişerif, Güneş ve Yeni Mahalle’de yer alan muhtelif sokaklarda kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirecek.