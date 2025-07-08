Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Parmakkurdu ve Esenli mahallelerinde tamamlanan toplam 7 kilometrelik çalışmanın ardından, Hebilli Mahallesi’nin tarım yollarında da sathi kaplama hizmeti başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ağır iş makineleri desteğiyle Hebilli Mahallesi’nde bahçe yolları yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında üreticilerin ürün taşımasında yaşadığı sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması hedeflenen çalışma kapsamında bölgede 4 bin metre uzunluğunda yolda sathi kaplama çalışması gerçekleşmiş olacak. Bu hizmet sayesinde hem üreticilerimiz ürünlerinin nakliyesinde kolaylık yaşayacak hem de vatandaşlarımız toz, toprak ve çamurdan kurtulacak" dedi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, ihtiyaç duyulan tüm kırsal alanlarda yeni yol açma, asfalt kaplama, yama, kaldırım kilit taşı ve sathi kaplama gibi hizmetleri planlı şekilde sürdürdüğü bildirildi.