Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte dere ıslah çalışmaları başladı.

Yeşildere Mahallesi’ndeki Madenözü Deresi’nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, çalışmayı yürüten teknik ekipten bilgiler aldı. Dere ıslah çalışmalarıyla birlikte taşkın riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Çalışmanın Yeşildere Mahallesi kısmında zemin yenilenmesi, yüksekliğin artırılması, kenar korkulukların yapımı ile güvenliğin sağlanması planlanmıştır. Ayrıca ıslah çalışması kapsamında taşkın koruma setleri ve dere yataklarının temizlenmesi ile sel baskını riskini, köprü ve menfezlerin tıkanma riskini azaltmak istiyoruz. İklim değişikliğine bağlı düzensiz ve ani yağışlardan dolayı yakın zamanda ülkemizde çok acı sel ve afetler yaşadık. Bir benzerinin ilçemizde yaşanmaması adına tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi.

Yaz sonunda akarsu derbisinin azalmasıyla zemin betonu atılacağını söyleyen Yalçın, "Daha sonra ise İstanbulluoğlu Mahallesi kesiminde kalan kısımda, ‘havuz’ diye tasvir ettiğimiz bölgen itibaren çalışmalar başlayacaktır. Mahalle sakinlerimizin yıllardır kanayan yarasına çözüm olacak, kötü kokuya sebep olan zeminden kurtulmuş olacağız. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.