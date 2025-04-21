Malatya’nın Akçadağ ilçesi Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Dünya Sağlık Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezinde kurulan sağlık standında, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ateş, tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı. Öğrenciler, hem teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu hem de halk sağlığına katkı sundu.

Sağlık bilincinin artırılması ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağladı.