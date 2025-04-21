23 Nisan günü Akbatı’da çocuklar ve aileleri için bando gösterisinden sahne performanslarına, sürpriz hediyelerden eğlenceli atölyelere uzanan dolu ve keyifli bir bayram programı var. 26-27 Nisan’da ise lisanslı Şirinler Müzikali, minik izleyicilere neşe dolu anlar yaşatmak için sahnede olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Akbatı’da bayram coşkusu her köşeye yayılıyor. Akiş GYO iştiraki olan AVM, çocuklar ve aileleri için özenle hazırladığı birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler, sürprizler ve sahne gösterileriyle yarın kutlanacak 23 Nisan’ı unutulmaz bir şenliğe dönüştürüyor.

Çocuklara bayram hediyesi Akbatı’dan

Bayramın ilk sürprizi saat 12.30 ve 13.30’da zemin katta gerçekleşecek olan coşkulu Bando Gösterisi olacak. Renkli kıyafetler, canlı ritimler ve alkışlarla dolu bu gösteri, AVM’de bayram havasını başlatacak. Hemen ardından saat 14.00 - 16.00 arasında Doğa Koleji öğrencileri sahnede olacak. Modern danslar, koro performansları ve bayrak gösterileriyle dolu bu özel etkinlik, hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlik alanında heyecan her dakika artarken, -1. katta kurulacak olan 23 Nisan Hediye Çarkı çocukları sürprizlerle karşılayacak. Saat 14.00’te başlayacak etkinlikte, 4-18 yaş arası tüm çocuklar çarkı çevirerek sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Eğlenceli ve hediyelerle dolu bu etkinlik, minik misafirlerin yüzünü güldürecek.

Şirinler müzikaliyle neşe dolu anlar

Akbatı’daki kutlamalar, 23 Nisan’la da sınırlı kalmayacak. Lisanslı Şirinler Müzikali, 26-27 Nisan tarihlerinde AVM’de olacak. Dünyanın en sevimli köyünden çıkan Şirinler, zemin katta sahnelenecek müzikalde minik izleyicilere ve ailelerine neşe dolu anlar yaşatacak. 14.00, 15.00 ve 16.00’da sahnelenecek gösteriler, bayramın coşkusunu hafta sonuna da taşıyacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu belirtildi.