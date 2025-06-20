Akbank ve İnovakademi iş birliğiyle düzenlenen Akbank Dönüşüm Akademisi Girişimci Kadın Programı’nın üçüncü etabı, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteğiyle Bursa Ticaret Borsası ev sahipliğinde başladı. Program, kadın girişimcilere 5 günlük yoğun eğitim ve 6 ay sürecek çevrim içi eğitimlerle destek sunuyor.BURSA (İGFA) -Bursa Ticaret Borsası, Akbank Dönüşüm Akademisi Girişimci Kadın Programı’nın üçüncü ayağına ev sahipliği yaptı.

Akbank ve İnovakademi iş birliğiyle hayata geçirilen program, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteğiyle kadın girişimcilerin iş stratejilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Programın ilk etabında, kadın girişimciler 5 gün boyunca kapsamlı eğitimlerle işlerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitimler, iş stratejileri, pazarlama ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeye odaklandı. Program, 6 ay boyunca çevrim içi eğitimler ve birebir mentorluk desteğiyle devam edecek, böylece kadın girişimcilerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmaları desteklenecek.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Fiziki eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen törene, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer, İnovakademi Kurucu Ortağı Gökhan Erol ve çok sayıda kadın girişimci katıldı. Tören, programın Bursa’daki girişimcilik ekosistemine katkısını vurgulayan bir buluşma olarak öne çıktı.