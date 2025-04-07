AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sert bir dille eleştirdi. Yavaş’ın susmayı çok iyi becerdiğini, konuşunca ise kin ve nefret saçtığını dile getiren Milletvekili Gider, "Nevruz kutlamalarında aslan gibi polis memuru, anasının ak sütü gibi helal parasıyla çocuklara pamuk helva satın alıyor, bu da Mansur Yavaş’ın zoruna gidiyor. Hiç zoruna gitmesin; senin sığıntı olduğun partide yer kapabilme sığlığı ile diline dolayabileceğin bir şey değildir bu vicdan, bu insanlık" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, çeşitli temas ve incelemelerde bulunduğu memleketi Çanakkale’de, nevruz kutlamalarında çocuklara pamuk helva dağıtan polisi hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sert bir dille eleştirdi.

Yavaş’ın çok güzel uyguladığı bir kuralı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Gider, "Hani derler ya, ’Bir şey biliyorsan konuş, bilginden faydalansınlar; bilmiyorsan sus, seni adam sansınlar.’ Bu şahıs da susmayı çok güzel beceriyor. Konuşunca da bırak saçmalamayı, kin ve nefret saçıyor. Neyi takmış kafaya, gördünüz mü? Nevruz bir Türk bayramıdır, Türk milletinin ortak bayramıdır. Bayramın kutlandığı alanda çocuklar var, şiddet yok, terör övgüsü yok, şenlik var. Şenlik olan yerde satıcılar olur; baloncudan köfteciye, pamuk helvacıdan macuncuya. Orada görev yapan, halkın huzurunu korumak için bulunan aslan gibi polis memurları var. Düşmana korku, dosta güven salan genç yiğitler. Memur arkadaş bakıyor, pamuk helva satan kişi engelli. Engelli satıcı daha fazla yorulmasın, parası olmayan çocuklar da mutlu olsun diye, satıcının tüm helvalarını cebinden çıkardığı anasının ak sütü gibi helal parayla satın alıp dağıtıyor" dedi

"İnsanlık Yavaş’ın gözüne batmış"

"Bir kişi ne kadar insan olabilecekse, o kadar insan. Bir insan parasını nasıl hayra çevirebilecekse, o kadar hayır" diyen Milletvekili Gider, şöyle devam etti:

"Ama bu insanlık gözüne batıyor, Mansur Yavaş’ın zoruna gidiyor. Hiç zoruna gitmesin. Senin sığıntı olduğun partide yer kapabilme sığlığı ile diline dolayabileceğin bir şey değildir bu vicdan, bu insanlık. Hem o aslan polisin hem o koşuşturan çocukların hem de o satıcı kardeşimin isimleri de yürekleri de senin ağzına yakışmayacak kadar kutsal, senin ağzına sığmayacak kadar büyüktür. Onlar Mansur Yavaş’ı da avanesini de kırk kere satın alır. Haddini bil; aradan bana bir ekmek çıkar mı telaşını, bu milletin kardeşliğine saldırmak dışında argümanlarla gider."