AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte sel ve heyelanların devam ettiğini belirterek, afetlerle mücadale için iyi bir makina parkı kurulması gerektiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yaşanan sel, heyelan gibi afetlerin Ankara tarafından görülmediğini söyledi. Sel ve heyelanların sürdüğünü ifade eden Çelik, "Ben Ankara’nın bu coğrafyada heyelanlarla ilgili yaşanan tabloyu çok gördüğü kanaatinde değilim. Bir büyük hadise meydana geliyor. Örneğin Arhavi’de geçtiğimiz yıllarda sel sıkıntısı yaşandı. Yine yakın geçmişte Arhavi girişinde büyük bir afet yaşandı. Bunun gibi Şavşat yolunda yaşananlar var. Yusufeli ilçemizde tünel bölgesinde yaşananlar var. Bunlar biraz daha ülke gündemine gelen afetler. Bunun dışında aynı depremlerde olduğu gibi, büyük deprem olduğunda arkasından artçı deprem oluyor. Artvin’de böyle artçı felaketler, afetler, toprak kaymaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunlarla ilgili çelik tellerin gerilmesi, dağcıların taşları düşürmesi gibi çalışmalar yapılıyor ama esas yapılması gereken bu coğrafyaya uygun ciddi bir makine parkının oluşturulması. Yani klasik bir ilde oluşan makine parkı ile bu doğada mücadele etmek çok zor. Makine parkın iyi olunca tehlike gelmeden önce önlenmesi durumu inşallah gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.