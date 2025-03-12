AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan’ın ruhuna uygun olarak vatandaşlarla kucaklaşmaya, sofralara misafir olmaya ve gönüllere dokunmaya devam ediyor. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na bağlı RKM tarafından hazırlanan kapsamlı program kapsamında, İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensupları, Develi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak AK Parti Develi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden heyet, İlçe Başkanı Mehmet Toker ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Burada yapılan toplantıda parti faaliyetleri ele alındı. Develi’deki temaslarını sürdüren AK Parti heyeti, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerinde vatandaşlarla da sohbet eden teşkilat üyeleri, Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşırken, halkın taleplerini ve önerilerini dinledi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, 2023 yılında Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan Develili Polis Memuru İlker Duran’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle görüşen heyet, başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin hatırasını yaşatma noktasında devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Develi Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, Belediye Başkanı Adem Şengül ile ilçedeki mevcut projeler ve planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ilçenin kalkınmasına yönelik adımlar ele alındı.

Ziyaret programı, Develi’de düzenlenen toplu iftar programıyla sona erdi. İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Develi’de teşkilatımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdik. Şehit ailemizi ziyaret ederek, onların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Ramazan, paylaşma ve kardeşlik ayıdır. Biz de bu mübarek ayın ruhuna uygun şekilde halkımızla kucaklaşmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz."