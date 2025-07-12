AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl özel bir sürprize sahne oldu. AK Parti’nin geleneksel kamp buluşması için özel olarak hazırlanan şarkı, ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dinletildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan koordinasyonunda hazırlanan şarkı, kampın teması olan "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" çerçevesinde yazıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar’ın sözlerine katkı sunduğu şarkı, Kampın açılış konuşması için sahnede olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk kez dinletildi.

Coşkulu bir atmosferde dinlenen şarkı, salonda büyük beğeni topladı.

’Dünya bizi Bekler’ isimli şarkının sözleri ise şu şekilde:

"Geleceğe bak

Uyku yok bize

Haram yorulmak

Halk için Hakk’la

Küresel yolda

İşte AK Parti

Dimdik ayakta

Milletin gücüyle

Sınırları aşan

Türkiye’nin Lideri

İşte AK Parti

Milyonlar nefer

Dünya bizi bekler

O bir küresel lider

Recep Tayyip Erdoğan

Meşaleni yak

Haydi sen de kalk

Tarih yeniden

Yazılıyor bak

Sınırları aş

Mazluma ulaş

Artık silinsin

Gözlerdeki yaş

Milletin gücüyle

Sınırları aşan

Türkiye’nin Lideri

İşte AK Parti

Milyonlar nefer

Dünya bizi bekler

O bir küresel lider

Recep Tayyip Erdoğan"