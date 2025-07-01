AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında başlayan milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantılarını tamamladıklarını aktaran Çelik, toplantılarda milletvekillerinin yerel ve uluslararası siyasetle ekonomik ve sosyal hayatla ilgili sorular sorduklarını ve Erdoğan’ın da soruları cevapladığını belirtti.

Söz konusu istişare toplantılarının sonunda, geçen dönem yapılan çalışmalara ilişkin milletvekillerinin illerinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde edindikleri gözlemlerle birlikte büyük bir veri ortaya çıktığını aktaran Çelik, "Bunların hepsi not ediliyor ve bugünden sonraki siyasetlerimize boyut kazandırmak açısından, derinlik kazandırmak açısından kapsamlı şekilde ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönemde hem bakanlıkların hem de AK Parti Genel Merkezi ile teşkilatlarının çalışmalarına ilişkin ortaya çıkan tablonun temel bir yol haritası olarak değerlendirileceğini belirten Çelik, çok sayıda milletvekilinin aynı zamanda uluslararası platformlarda görev yaptığını bildirdi.

Çelik, gerek sosyal konularla, gerek ekonomik ve siyasi konularla ilgili milletvekillerinin önerileri olduğunu bu önerilerinde not edildiğini söyledi.

İstişare toplantılarının ocak ayından başladığını hatırlatan Çelik, "Genel başkanvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve grup başkan vekillerimiz bu çerçevede toplantılara katıldılar. Bunun son aşaması ise hepinizin bildiği gibi 11-13 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz kamp olacak. Böylece bu istişare toplantılarını, yapacağımız geleneksel Kızılcahamam kampımızla birlikte tamamlamış olacağız. Kampla birlikte önümüzdeki dönemde siyasi konuların boyutlandırılması, derinlik kazandırılması ve yönlendirilmesi açısından kapsamlı bir istişare sürecini Ocak ayından Temmuza kadar yayarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gerçekten çok başarılı ve verimli oldu. Bir anlamda, arkadaşlarımızın yerel, ulusal ve uluslararası siyaset alanında edindikleri gözlemlerin partimizin bundan sonraki politikalarına yön vermesi bakımından çok büyük bir veri ortaya çıktı" diye konuştu.

"Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu değerlendirmiyoruz"

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasının, saygısızlık olduğunu ve en güçlü şekilde tepki verdiklerini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Bunu bir kere daha lanetliyoruz. Tabii vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyeti, milletimizin Peygamberimize(sallallâhu aleyhi vesellem) aşkının, sevdasının bir tezahürü olarak gündeme geldi. Tabii burada çok boyutlu bir çerçeveden bahsediyoruz. Çok uzun zamandır Avrupa’da maalesef Kur’an-ı Kerim’e, Hazreti Peygamber’e(sallallâhu aleyhi vesellem)dönük olarak birtakım faşistler tarafından yapılan saygısızlıklara şahit oluyoruz. Bu İslamofobik akımlarla da mücadele ediyoruz. Bu çerçevede bakıldığında, esasında bu karikatürle ilgili yapılan bazı açıklamaları gördüğümüzde bu ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu değerlendirmiyoruz. Bunun herhangi bir şekilde bir sanatla, fikirle, fikir özgürlüğüyle, sanat özgürlüğüyle herhangi bir alakası yok."

İslam düşmanlığı yapan, Hazreti Musa’ya(sallallâhu aleyhi vesellem) düşmanlık yapan, Peygamber Efendimize(sallallâhu aleyhi vesellem) saygısızlık yapan bir nefret suçu olduğunu belirten Çelik, "Avrupa’da faşistler bunları gerçekleştirirken, birkaç tabloya rast gelmiştik. Birincisi, orada birtakım ülkelerde polis güçleri Kur’an-ı Kerim yakanlara bu saygısızlığı yapanlara korumak için güvenlik tedbiri alıyordu ama birisi Tevrat yakmaya kalktığında onu engelliyordu. Biz de şöyle söyledik, ’Tevrat’ın yakılmasını engellemeniz doğrudur. Hiçbir kutsal kitaba saygısızlık yapılmamalıdır ama Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını da engellemeniz gerekirdi.’ Yani bu konuda bir çifte standart olmaması gerekir. Yine biliyorsunuz herhangi bir şekilde Müslümanlar kendi değerlerinden aldıkları güçle yapılan bir saygısızlığa saygısızlıkla cevap vermezler. Hazreti Peygamber’e yapılan bir saygısızlık neticesinde, Müslümanlar biliyorsunuz bazı Avrupa ülkelerinde Hazreti İsa Efendimize(sallallâhu aleyhi vesellem) saygı geceleri düzenlemişlerdi. Doğrusu budur" şeklinde konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler."

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güncel durumun" sorulduğu Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde. Muhtemelen hafta başı kesinleştiği zaman Cumhurbaşkanımızın programı, bu bildirilecektir zaten, hepiniz duyacaksınız onu. Bu kabul haftaya gerçekleşecek" cevabını verdi.

"Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır"

"Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin bir takvimin belirlenip belirlenmediğine" ilişkin soruya Çelik şu şekilde cevap verdi:

"Kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Bu konudaki çalışmalar kendi doğası ve takvimi içerisinde, yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, doğru bir şekilde, kendi ritmi içerisinde ilerliyor. İlk bunu haftalar evvel sorduğunuzda, bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır."

"Türkiye’siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur"

Ömer Çelik, bir basın mensubunun, "Avrupa medyasında Eurofighter tedarik sürecine ilişkin, ’Türkiye’ye olumlu cevap verildiği’ yazıldı. Bununla alakalı şu anda süreç ne durumda? Siz bu yapılan haberleri nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Avrupa’nın, Avrupa Birliği’nin anlamadığı konulardan bir tanesi, esasında Türkiye’siz, Avrupa’da bir sosyal barış olmayacağı gibi aslında güvenlik de olmayacağı şeklindeydi. Biz uzun zaman boyunca esasında bugün Avrupa Birliği’nin yaşadığı konuları, Türkiye eğer Avrupa Birliği’ne tam üye olsaydı, Avrupa’nın hiçbir şekilde yaşamayacağını ifade ettik. Şunu da sık sık ifade ettik. Türkiye, tabii ki bir Akdeniz ülkesi, bir Karadeniz ülkesi, Orta Doğu’da güçlü bir boyutu var, güçlü bir Balkan ülkesi. Ama aynı zamanda da tarihsel olarak köklü bir Avrupa devletidir Türkiye. Bütün bu boyutlarının yanı sıra 100 yıldır da bir bakıma bir Avrupa demokrasidir. Dolayısıyla bütün bunları bir arada düşündüğünüzde Avrupa’nın daha vizyoner davranması lazımdı. Ama bunu yapmadılar. Bugün gelinen noktada Avrupa Birliği’nin kendi içerisindeki tartışmaları görüyorsunuz. Birlik, genişleme konusundaki ilkelerini Türkiye söz konusu olduğunda ilkesizliğe doğru evirince bugün Birlik kendi içerisindeki bütünlüğünü koruyamaz hale geldi. Çünkü aynı tartışmalar oraya doğru devam ediyor. Bu çerçevede bakıldığında Avrupa’nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Yani Türkiye’siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur."

"Eurofighter ve diğer meselelerde muşahhas adımlar atılmalı"

Türkiye’nin, kendi milli egemenliğine dönük saldırılar karşısında kendi güvenliğini korumak için adımlar attığının altını çizen Çelik, "Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Ama bu dolaylı olarak ya da otomatik olarak Avrupa güvenliğine de her zaman olumlu bir katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla birtakım yaptırımlarla Türkiye’nin arzu ettiği silah sistemlerinin engellenmesi ve benzeri uygulamalar aslında büyük bir vizyonsuzluğun, büyük bir siyasi akıl yoksulluğunun neticesi olarak gündeme gelmişti. Ama bir kere daha görüldü ki ortaya çıkan tablo yani bütün bu çatışma bölgelerine baktığınızda ve bu çatışma bölgelerinin yayılma ihtimali olan bölgelere baktığınızda Türkiye’siz herhangi bir şekilde Avrupa güvenliği tanımlanamaz bile. Bu çerçevede bahsettiğimiz bütün bu konularda daha iyi bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Daha olumlu bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Önemli olan bu aşamadan sonra Eurofighter ve diğer meselelerde somut adımların ivedilikle atılmasıdır" dedi.

"Anayasa Komisyonu toplantılarında sürece ilişkin netlik kazanan bir durum var mı?" sorusuna Çelik, Türkiye’nin bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu, birçok değişim geçirmesine rağmen mevcut anayasanın darbecilerin izlerini taşıdığını ifade etti. Çelik, "Siyasi ve hukuki tutum belgesi ile ilgili çalışmamız bu AK Parti’de yaptığımız çalışmanın birinci safhası. 1-2 ay daha vaktimizi alır, ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Daha sonra Cumhur İttifakı kendi içerisinde bütünlüklü bir çerçeve toplantılarla ortaya koyacak. Daha sonra siyasi partilerle istişare süreci başlayacak" şeklinde konuştu.