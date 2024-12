Ak Parti MKYK ( Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ) Mustafa Sever , '' Hedefimiz sanayisi, tarımı, turizmi, lojistik imkanları, geniş ticaret hinterlandı ile Mersin’imizi, Marmara Bölgesi’ne alternatif bir cazibe merkezi ve gerçek bir dünya kenti haline getirmektir '' dedi.

Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever , yaptığı yazılı açıklama ile MKYK Üyeliği süresince yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

SEver yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı ;

Saygıdeğer Mersin’li hemşehrilerim,

2024 yılını tamamlamak üzere olduğumuz bu günlerde, yıl içerisinde Mersinimiz için yapmış olduğumuz çalışmaları ana başlıklar altında sizlerle paylaşmak, hizmetlerin takibi bakımından da bir not olarak sunmak isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 7 Ekim 2023 tarihinde başladığımız Ak Parti MKYK üyeliği görevimiz sürecinde mahalle mahalle Mersinimizi tarayıp, sıkılmadık el girilmedik gönül kalmayacak gayretiyle daimi surette sizlerle beraber olduk.

Sn. Bakanımız Dr. Nureddin Nebati Beyefendinin liderliğinde Ak Parti Mersin İl Başkanı Sn. Adem Aldemir, Mersin Milletvekillerimiz Sn. Ali Kıratlı ve Sn. H. Sibel Söylemez ile birlikte tam bir ekip ruhu içersinde ve gönül birlikteliğiyle yaptığımız bu çalışmalar, gerek sahada sizden gelen talepler, gerek kendi gözlemlerimiz gerekse valimiz başta olmak üzere ilimizde görev yapan üst yöneticiler ve Ak Parti ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçların tamamına kısa sürede müdahale edip kaynaklar ve imkanlar ölçüsünde hizmet ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi için gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.

Değerli hemşerilerim bu çerçevede 2024’yılı içerisinde;

⚫️ Üniversite sınavları Mut ilçemizde de yapılmaya başlandı.

⚫️ Mut’tan sofralık kayısı ihracat hamlesini başlattık.

⚫️ Mut ve Anamur Devlet Hastanelerimizi C statüsünden B statüsüne yükselterek MR cihazı başta olmak üzere yeni teknolojilerle ve uzman hekimlerle donattık.

⚫️ Projeden başlayarak her aşamasında emeğimiz olan Uluslarararası liman statüsündeki, Anamur İskelesinin açılışını gerçekleştirdik.

⚫️ Mut Organize Sanayi bölgesini 2024 yılında yatırım programına aldırdık ve 2025 yılında da gerekli ödeneği tahsis ederek altyapı inşaatına başlayacağız.

⚫️ Mut Yalnızcabağ Göletinin inşaat ihalesini yaptık.

⚫️ Anamur Demirören Göleti’nin inşaat ihalesini yaptık.

⚫️ Anamur Anıtlı Barajı’nın inşaat ihalesini yaptık.

⚫️ Mut Barajı ile Silifke Kayraktepe Barajı’nın plan ve etüt çalışmalarını tamamladık ve proje yapım ihalelerini 2025 yılının ilk aylarında gerçekleştireceğiz.

⚫️ Karayolu ödeneklerimizi 3,5 kat artırarak; Mut-Silifke, Silifke-Gülnar, Gülnar-Mut, Tarsus-Çamlıyayla ve Mersin-Antalya yollarımızın İnşaatını hızlandırdık ve süratle son safhaya yaklaşıyoruz.

⚫️ Anamur Alaköprü Barajı’nın kapalı sulama sistemi projesini tamamlanma aşamasına getirdik ve 2025 yılında bitiriyoruz.

⚫️ Erdemli Sorgun barajı’nın kapalı devre sulama sistemini 2025 yılı yatırım programına aldırıyoruz.

⚫️ Uluslararası Çukurova Havalimanı’nın açılışını 14 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik.

⚫️ Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının İnşaatıını başlattık ve iki yıl içerisinde tamamlanacak.

⚫️ Tarsus Kazanlı turizm bölgesinde yatırım sürecini başlattık.

⚫️ Çeşmeli-Kızkalesi otobanının inşaasını başlattık ve hızla devam ediyor.

⚫️ 550 milyon dolarlık bir yatırımla Mersin Limanının genişletme çalışmasını başlattık.

⚫️ Mersin Limanındaki genişletme çalışmaları ve Taşucu Limanı’ndaki altyapı çalışmaları 2026 yılı ilkbaharında tamamlanacaktır.

⚫️ Mersin Lojistik Limanı’nın etüt çalışmasını tamamlayarak fizibilite raporunun hazırlanması sürecinin ihalesini gerçekleştirdik.

⚫️ Şehir merkezinde yer alan hastanelerimize ilave olarak Tarsus ve Silifke ilçelerimizde kardiyoloji merkezi kurduk.

⚫️ Zeytin ve zeytinyağ ihracatındaki kısıtlamaları ve vergileri kaldırdık.

⚫️ Mersin ilimizdeki bütün odaların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Mersin Ekonomi Zirvesin’nin hazırlıklarını başlattık.

⚫️Silifke Ovasında çiftçilik yapan vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hukuki sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleriyle çözdük.

Yukarıda ana başlıklar halinde sıraladığımız hizmet ve projelerin yanında ayrım yapmaksızın mahallelerimizin vatandaşlarımızın her türlü sorununun çözümünde katkı sağlamaya gayret ettik etmeye de devam edeceğiz inşallah.

Değerli hemşerilerim, bütün bu gayretlerimizin temelindeki ana hedefimiz sanayisi, tarımı, turizmi, lojistik imkanları, geniş ticaret hinterlandı ile Mersin’imizi, Marmara Bölgesi’ne alternatif bir cazibe merkezi ve gerçek bir dünya kenti haline getirmektir. Bu anlamda verimli bir çalışma yılı geçirdiğimizi düşünüyorum.

Önümüzdeki yılın daha verimli geçeceğine olan inancımla beraber 2025 yılının hayırlara vesile olmasını diyor, yeni yılınızı en kalbi duygularla kutluyorum.