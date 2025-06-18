AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, teşkilat çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Afşarünal, Kütahya’da teşkilat olarak şehirdeki güncel sorunları yakından takip ettiklerini belirtti.

İl merkezi ve ilçelerde partiye olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Afşarünal, "Üye sayımız 30 bine yaklaştı. 30 bininci üyemize özel bir sürpriz hazırlıyoruz" dedi.

Teşkilatın uyum içerisinde çalıştığını vurgulayan Başkan Afşarünal, 2028 seçimlerinde de Kütahya’dan yine en güçlü desteği vermeye hazırlandıklarını söyledi.

İl genelinde ise AK Parti’nin üye sayısının 74 bine ulaştığını dile getiren Afşarünal, bu rakamın teşkilatın sahadaki aktif ve etkili çalışmasının bir göstergesi olduğunu kaydetti.