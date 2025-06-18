Eskişehir’de yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Beyazaltın Mahallesi’nde yeni açılacak sokağın yol çalışmalarına başladı.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekipler, birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Beyazaltın Mahallesi’nde yeni açılacak sokak için yol çalışmalarına başladı. Yolun açılmasının ardından ise altyapı ve üst zemin çalışmalarına gerçekleştirileceği belirtildi. Yarımca, Karadere ve Bozdağ mahallelerindeki yol açım ve onarım çalışmalarının ise tamamlandığı aktarıldı.

Kaldırım ve bordür taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Zincirlikuyu Mahallesi 8067. Sokak’ta bordür taş döşemesi, Yeşiltepe Mahallesi Beğendik Sokak’ta kaldırım çalışması da tüm hızıyla devam ediyor. Batıkent Mahallesi Armutlu Sokak’ta ve Yeşiltepe Mahallesi Fatihler Sokak’ta bozulan kilit taşların tamir işlemleri yapılıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.