Ankara’nın Kalecik ilçesinde 2. Geleneksel Çandır Şenliği ve Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Kalecik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde 2. Geleneksel Çandır Şenliği ve Babalar Günü büyük bir katılımla düzenlendi. Etkinliği düzenleyen ekip adına konuşan Meltem Özsöz, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale gelen Çandır Şenliği programında, katılım beklediğimizin çok üzerinde oldu. Çok sayıda bürokrat ve hemşerilerimizin katıldığı programda birbirinden güzel yarışmalar oyunlar eğlenceler ve güzelliklerle festival tadında rengarenk bir program oldu" ifadesini kullandı.

Sunuculuğunu Ali İpekli’nin yaptığı etkinlikte, çeşitli oyunların oynandığı yarışmaların yanı sıra 5 bin kişilik aşure yapıldı. Etkinlik sinsin ateşinin yakılarak sinsin halayı çekilmesi ile devam etti.