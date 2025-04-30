AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, yeni yönetim ve yürütme kurulu üyelerini kamuoyuyla paylaştı. Göktekin, "AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları yönetimini ve yürütmesini açıklamış bulunmaktayız. Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın Kütahya’da en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. AK Parti gençliğinin hareketli, dinamik ve projelerle Kütahya halkına ve gençlerine her türlü desteği vereceğine olan inancım sonsuzdur" dedi.

Göktekin, Yönetim Kurulu’nun Ali Göktekin, (Başkan) Abdüssamed Karabulut, Muhammed Dursun, Hasan Toprak, Fatma Rümeysa Sezer, Hüseyin Elbol, Kemal Sönmez, Fatma Akyel, Alime Nur Aktaş, Melih Şenkaya, Ümit Tort, Mehmet Ali Köser, Tayfun Erdoğan, Müjdat Özümer, Ömer Faruk Çakır, Harun Batmaz, Ahmet Ağartan, Tayfun Akar, Tahsin Altın, Taha Umut Soylu, Merve Erken, Hayrünisa Aydın, Hüsamettin Kocagöz, Muhammed Emin Beytül, Mehmet Tursun, Ahmet Uygun, Murat Örengül, Mustafa Kayık, Serkan Gültekin, Serap Sevinç, Şefika Eğilmez, Ayşe Yalçınkaya, Mert Ertit, Faruk Kızmaz, Ali Gülmez, Hüseyin Can Kayapınar, Rabia Karatepe, Resul Gülsever, Ahmet Erdoğan ve Yiğit Kocaçoban’dan oluştuğunu kaydetti.

"AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları yönetimini ve yürütmesini açıklamış bulunmaktayız. Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın Kütahya’da en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. AK Parti gençliğinin hareketli, dinamik ve projelerle Kütahya halkına ve gençlerine her türlü desteği vereceğine olan inancım sonsuzdur" diyen Göktekin, "Ayrıca yürütme kurulumuzu da belirledik. Rabbim, arkadaşlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler nasip eylesin inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.