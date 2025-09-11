AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde, AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları üyeleri İbn-i Sina Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde ve İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İbn-i Sina Haftası etkinlikleri çerçevesinde Beykoz’da AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte, İbni Sina’nın "tabiatın şifa dolu kaynakları"na vurgu yapan yaklaşımına atıfla baharat keseleri dağıtıldı, kızılcık ve reyhan suyu ikram edildi. Ayrıca Osmanlı şerbetleri, gül lokumu ve lavanta, kekik gibi şifalı bitkiler vatandaşlara sunuldu.

Programda, İbni Sina’nın tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanındaki mirasına dikkat çekildi. Buhara’da doğup 18 yaşında dönemin önde gelen hekimlerinden biri kabul edilen İbni Sina’nın "El-Kanun fi’t-Tıbb" ve "Kitabü’ş-Şifa" gibi eserlerinin yüzyıllardır üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğu hatırlatıldı.

"Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti"

Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, "İbni Sina, tıbbın hükümdarı olarak bilinen, birçok alanda öncü bir bilim insanı. Biz de bu hafta kapsamında Osmanlı şerbetleri ve şifalı bitkilerimizi misafirlerimize ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti. Hem İbni Sina’dan bahsediyoruz hem de sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz" dedi.