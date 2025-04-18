Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve 6 Ak Partili Milletvekili Bursa Teknik Üniversitesi’nde inşaatı devam eden yurt ve fakülte binaları ile spor komplekslerinde incelemelerde bulundu. Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gençlerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Şehrimize kazandırılacak bu modern yurt ile öğrencilerimizin barınma sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak" dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Naci Çağlar da, inşaatı devam eden ve yeni dönemde öğrenci alınacak öğrenci yurtları ile 1750 öğrenciyi ağırlayacaklarını, iki yeni fakülte inşaatının hızla sürdüğünü, modern konferans salonu ile açık spor alanları ve yeni yaşam merkezlerinin üniversiteye kazandırılacağını söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdüründen oluşan heyeti ağırladı. Heyet inşaatı devam eden fakülte ve yurt binalarında incelemelerde bulunurken, Rektör Çağlar, üniversitenin mevcut durumu, yürütülen projeler ve şehre katkısı üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleşen ziyarette; Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin yer aldı. Rektörlük toplantı salonunda misafirlerini ağırlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin mevcut durumu, yürütülen projeler ve şehre katkısı üzerine bilgilendirmede bulundu.

Yurt ve Fakülte İnşaatlarında İnceleme

Bilgilendirme toplantısının ardından heyet; Bursa Teknik Üniversitesinde inşaatı devam eden fakülte binaları ile kız ve erkek öğrenci yurtları inşaatlarında incelemelerde bulundu. Öğrenci yurtlarının yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci alacağının müjdesini veren BTÜ Rektörü Naci Çağlar, "Öğrenciyi merkeze alan bir anlayış ile çalışmalarımızın yönünü belirliyoruz. Bu doğrultuda inşaatı devam eden ve yeni dönemde öğrenci alımına hazırlanan öğrenci yurtlarımız, 1.750 öğrencimizi ağırlayacak" dedi.

Yaşayan Kampüs Hedefine Adım Adım

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi binaları inşaatının da sürdüğünü aktaran Rektör Çağlar, "Burada da öğrencilerimiz için nezih, ihtiyaçlarına yönelik bir mimari gerçekleştireceğiz. Yeni fakülte binalarımız ile aynı komplekste bulunan konferans salonu ile de çok kaliteli etkililiklere imza atmayı hedefliyoruz. Açık alan spor ve yeni yaşam alanlarının da üniversitemize kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor Bu manada siz değerli heyetimizin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Davut Gürkan: Gençlerin Yanındayız

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Bizler gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitime, barınmaya ve sosyal imkânlara yapılan her yatırım, ülkemizin yarınlarına yapılan yatırımdır. Şehrimize kazandırılacak bu modern yurt ile öğrencilerimizin barınma sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Bizler gençliğimizin daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi adına her türlü desteği vermeye açığız" ifadelerini kullandı. AK Parti Bursa Milletvekilleri, şehrin tek teknik üniversitesi olan BTÜ’nün ve gençliğin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Modern Yurtlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, yurt inşaatlarının kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, modern ve her ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bu yurtlarda öğrencilerin rahat bir eğitim hayatı geçireceğini söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım’ın en değerli kurumlarından olan BTÜ ile iş birliklerinin süreceğini belirterek yeni yurtların tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.