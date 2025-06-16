AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Bu kanun teklifimiz sadece vergi düzenlemesi ile değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin arttırılması yönünde stratejik bir reformdur"
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiği kaydedildi.
- "AK Parti grubu olarak Türkiye’nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz"
Kaynak: İHA