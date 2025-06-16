AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Bu kanun teklifimiz sadece vergi düzenlemesi ile değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin arttırılması yönünde stratejik bir reformdur"

- "AK Parti grubu olarak Türkiye’nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, daha ölçülü, daha şeffaf ve daha güçlü yapıya kavuşturmak üzere kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz"