AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Cunta başkanı’ sözlerine tepki göstererek, "Bu makama yöneltilen hakaretler ve iftiralar, yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil milletimize, demokrasimize ve devletimizin itibarına yönelik açık bir saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘cunta başkanı’ ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Yayman, bu ifadenin siyasetin seviyesini düşüren, nezaket sınırlarını aşan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz bir açıklama olduğunu belirterek, "Bu üslup, siyasi rekabetten değil, tahammülsüzlükten, düşmanca bir tavırdan, saygısızlıktan ve kutuplaştırma arzusundan beslenmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan çıkan güçlü bir yetkiyle bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Bu makama yöneltilen hakaretler ve iftiralar, yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, milletimize, demokrasimize ve devletimizin itibarına yönelik açık bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Yargı süreçlerine dair ‘darbe’, ‘kayyım’ gibi asılsız ve kışkırtıcı ifadelerle kamuoyunu provoke etmenin, toplumda huzursuzluk oluşturmanın ve devlet kurumlarını hedef göstermenin, muhalefet değil açık bir provokasyon çabası olduğunu aktaran Yayman, "Bu dil ne muhalefettir ne de siyasettir. Bu durum ülkemizin huzuruna kasteden sorumsuz bir anlayışın tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin kurumlarını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu aşağılık zihniyete karşı mücadelemiz, hukuk içinde ve kararlılıkla sürecektir. Milletimiz, bu tarz seviyesiz siyaseti de, kimin memleket için çalıştığını, kimin ise kriz ve kaos peşinde koştuğunu da açıkça görmektedir" açıklamasında bulundu.