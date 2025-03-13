AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, PKK ve FETÖ başta olmak üzere bir takım terör unsurlarıyla çok yaman mücadeleler verildiğini belirterek, "Biz o mücadeleleri verirken bize İHA ve SİHA vermediler, hava savunma sistemi istedik vermediler, müeyyide uyguladılar, yaptırımda bulundular. Ama biz, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptık, bugünde bütün dünyaya satıyoruz. Allah’ın izniyle beşinci nesil savaş uçağını üreten çok az ülke var, biz onlardan birisiyiz ve yakında KAAN’ımız geliyor" dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen "Gönül Sofrası" programı çerçevesinde iftar yemeği düzenlendi. Kastamonu’da bir otelde gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz katıldı. Yavuz, iftarın ardından yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin iç ve dış tehditlere karşı kararlı bir şekilde duruş sergilediğini söyledi.

"Hayatta olduğumuz sürece kurulu sömürü düzenini yıkmak için uğraş vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın selamlarını getirdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Hakikaten ülkemiz güzel, Kastamonu güzel ama bu güzellikleri elimizden almak isteyen içte ve dışta birçok kitle de var, cenah da var. Nedir mesele? Meselenin aslı şudur. Dünyada kurulu bir sömürü düzeni var. Bu sömürü düzenine çomak sokmak isteyen kim varsa onu yok etmek istiyorlar. Biz de var olduğumuz sürece, hayatta olduğumuz sürece, canlarımız bedende olduğu sürece kurulu sömürü düzenini yıkmak için uğraş vereceğiz. O kurulu sömürü düzenine çanak tutan ve onların değirmenine su taşıyan kim varsa hep karşımızda olacak. Çünkü bu ülke bizim. Kastamonu bizim, Ankara bizim, Sakarya bizim, Türkiye bizim. Türkiye’mizi bu ülkemizi yaşanılamaz bir hale sokmaya kimsenin hakkı yok. Bölmeye kimsenin hakkı yok. Terör faaliyeti içerisinde kin kusmaya, canilik yapmaya kimsenin hakkı yok ve bugün coğrafyamızla bir takım zorluklar içerisinde dünyada. İşte hedef şu: ‘Aman ha güçlü bir medeniyet ortaya çıkmasın ve bizim kuruluş sömürü düzenimize kimse çomak sokmasın’ Ama biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Biz ‘Dünya beşten büyüktür’ demeye devam edeceğiz. Biz Şimon Peres’in yüzüne karşı ve İsrail’in yüzüne karşı ‘Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz, siz zalimin ta kendisiniz’ demeye devam edeceğiz. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘Kimse olmasa bile Filistinlerin, Gazzelilerin, kimsesizlerin, mağdurların yanında olmaya, Allah’ın izniyle devam edeceğiz’ ve biz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla var gücümüzle milletimize, hizmetkarlık etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz, PKK’yla, FETÖ’yle ve başka bir takım terör unsurlarıyla çok yaman mücadeleler ettik"

Teröre yönelik hamlelerin arttığını söyleyen Yavuz, "Çok büyük mücadeleler söz konusu. Nasıl mücadele verdiğimizi biliyorsunuz. Biz, PKK’yla, FETÖ’yle ve başka bir takım terör unsurlarıyla çok yaman mücadeleler ettik. Ama biz o mücadeleleri verirken maalesef bizim işimizi zorlaştıran içten dıştan bir sürü güç odağı oldu. Ama en önemlisi de bize İHA ve SİHA vermediler. Şöyle 5-10 tane İHA vardı, İsrail’den alınmıştı, tamiratı bile yapılmıyordu ve bilgiler nedense bizden önce başka yerlere gidiyordu. Adeta yalvarıyorduk, hatırlayın, Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğu ilk dönemlerde de Amerika’ya gittik, İHA istedi yok dediler. Hava savunma sistemi istedik vermediler, müeyyide uyguladılar, yaptırımda bulundular. Ama dedik ki biz alacağız. Çünkü hükümranlık yetkisi gereği bu millet kendi kararını verip S-400 savunma sistemini aldık. İHA-SİHA vermeyince de İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptık. Bugün bütün dünyaya da satıyoruz. Hatta ve hatta Allah’ın izniyle beşinci nesil savaş uçağını üreten çok az ülke var. Biz onlardan birisiyiz. KAAN’ımız geliyor, envanterimize yakında girecek. İHA-SİHA’lar o bölgede kuş uçurtmadı adeta, güvenlik görevlerimiz, emniyet teşkilatımız, askeriyemiz ve diğer birimler o İHA’ların, SİHA’ların da sağladığı imkanlarla terörü adeta köşeye sıkıştırdı. Bugün bir takım adımlar var. Ya terörsüz Türkiye olacak, ya olacak? Ya terörden kurtulacağız ya kurtulacağız. Ya terörü kurutacağız ya kurutacağız. Başka çaresi yok" şeklinde konuştu.

İftarın ardından konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise, "Böyle bir etkinlikte bu güzide toplulukla bizleri cem eden ve birlikte bu mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde iftarımızı beraber açmamıza vesile olan rabbime hamdolsun. Rabbim bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Hayırlısı ile ramazan bayramlarında ulaştırmayı nasip etsin. Rabbim bizlere hakkın rızasını, halkın ve üyelerimizin duasını almayı nasip etsin. Gönül soframıza ortak olduk, katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımızı sunarız" dedi.

İftar programına, şehit yakınları, gaziler ile aileleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, huzurevinde ve sevgi evlerinde kalan yaşlılarla çocuklar katıldı.