AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Gazze’deki ateşkese ilişkin, "Türkiye’nin yardım tırları derhal görev başına geçmiştir. Gazze’deki kardeşlerimize her türlü yardım Türkiye eliyle de yapılacaktır" dedi.

Beraberindeki heyetle Ağrı’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Ağrı Valisi Mustafa Koç’u makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve çarşı esnafıyla bir araya gelen Yalçın, vatandaşlarla kahvehanede çay içip, taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yalçın, Gazze’de 2 yıldır devam eden insanlık suçunun ardından ateşkes sürecine girildiğini belirterek, "Oradaki esir takaslarının yapılmasıyla beraber inşallah önümüzdeki dönemde Gazze’nin daha iyi koşullarda bulunması için imkanlar oluşturulacak. Tabii bu tür ateşkes süreçleri kırılgan süreçlerdir. İsrail özellikle bu tür durumlarda maalesef verdiği sözleri pek tutmayan bir tavır içerisindedir. Ama bu sefer bütün uluslararası camia İsrail’i bu anlamda bir barış masasına zorlamaktadır" dedi.

Ateşkesin sürdürülebilir olmasının Türkiye’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yalçın, "Beklenti olarak 1967 sınırları çerçevesinde birleşik, bütünleşik, bağımsız bir Filistin Devleti olması gerekiyor. Fakat şu an öncelikli olarak odaklanılması gereken, esir takasının sağlanması, oradaki insanların insani ihtiyaçlarının giderilmesi. Çok uzun süredir o bölgede bir abluka söz konusu. İnsanlar artık açlıktan kırılır hale gelmişti ve en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti. Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Türkiye’nin yardım tırları derhal görev başına geçmiştir. Gazze’deki kardeşlerimize her türlü yardım Türkiye eliyle de yapılacaktır. Türkiye bu süreç zarfında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın da söylediği gibi oldukça kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici bir rol oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm toplumumuz adına bu anlamda teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhamı Yıldız ise, "Genel Başkan Yardımcımız ve İnsan Hakları Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın’ı ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kendileri hem teşkilatımızla hem de halkımızla yakından ilgilendi. Ziyaretleri bizler için son derece verimli geçti. Sayın başkanımıza ve değerli heyetine teşekkür ediyorum" dedi.