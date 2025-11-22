AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin, tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisi olduğunu söyledi.

Erzurum’da Olimpiyat Parkında Gülümseyen Kafe’de düzenlenen "81 hayal, bir Türkiye" etkinliğine katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün hemen ardından, AK Parti Gençlik Kolları olarak, Filistin’den Sudan’a, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında; Hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve terörsüz Türkiye’nin kıymetini bir kez daha haykırmak için Erzurum’da, ülkemizin dört bir yanında bir arada olduklarını belirtti.

"Bizler, 81 ilde aynı hayalin peşinden yürüyen bir gençliğin gür sesiyle konuşuyoruz" diyen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "81 hayal, bir Türkiye, bu ülkenin her köşesinde aynı ideali büyüten gençlerin ortak geleceğidir: işte o geleceğin adı genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla yetişkiniyle Terörsüz Türkiye geleceğidir. Bizler, bir çocuğun gözyaşının coğrafyası olmadığını biliyoruz; ancak ne yazık ki uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale gelmiştir. Biz AK Gençlik olarak yaptığımız "Boş Sıralar" etkinliğiyle, dünyada neşeyle çalan okul zilinin, Gazze’de yüzlerce sıranın katil İsrail’in gasp ettiği çocukların yokluğuyla boş kaldığını göstermiştik. Gazze’de bombalar çocukları uykuda katlederken, Sudan’da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor. Pek çok coğrafyada çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakılıyor. Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve Terörsüz Türkiye’nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamadığını anlatan Yusuf İbiş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Türkiye bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir. Bugün Türkiye; terörü kaynağında kurutan, milletin iradesini güçlendiren ve yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa eden bir iradenin adıdır. Cumhurbaşkanımızın "Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye’dir." sözü, işte bu büyük hayalin en somut ifadesidir. İşte tam da bu noktada ‘Terörsüz Türkiye’, tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir. Çünkü "daha adil bir dünya" mümkündür! Terörsüz bir dünya mümkündür! Her çocuğun güvenle, özgürce büyüyebileceği bir dünya mümkündür. Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamamaktadır. Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir: Sorumluluk alın. Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Filistin’deki, Sudan’daki ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın. Biz Terörsüz Türkiye’nin gençleri olarak kararlıyız: Terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür. Ve bu yeni dünyanın kapısını aralayacak olan irade; bu ülkenin cesur, bilinçli ve vicdan sahibi gençlerinin taşıdığı büyük sorumluluk ve geleceğe dönük yürüyüşüdür. Bizler AK Gençlik olarak, sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceğiz. Çocuklar için daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz."

Program çocuklarla boyama etkinliği ve balon uçurma ile son buldu.