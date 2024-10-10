Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, internet uygulamalarının kullanımında eğitimin eksik olmasının olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyerek, “Aileler çocukların internet polisi olmalı” dedi.

Başlangıçta masum gibi görünen uygulamaların olgunlaşmadan kullanımının sonrasında olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyen Hakan Topuzoğlu, “Aslında internetin 90’lı yıllarda Türkiye’ye gelmesi yine bir sohbet yazılımıyla olmuştu. Tabi ki başlangıçta çok masum gibi duruyordu ama insanların bir takım psikolojik sıkıntılarını ya da tam olgunlaşmadan bu teknolojileri kullanmalarının sonucunda da ne yazık ki olumsuz sonuçlar gün be gün artmaya başladı. Son günlerde de her gün daha üzücü bir haberle karşı karşıya kalıyoruz en sonunda sizin de bildiğiniz üzere Discord programında böyle bir durumla karşılaştık. Tabii bunun temeline baktığımız zaman dijital okur-yazarlığının eksik olması, eğitimle ilgili eksikler ve teknolojik anlamda da yaptırımların belki eksik olmasını da öngörebiliriz. Bununla ilgili gerçekten de toplu halde bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Discord yine Amerika Kaliforniya merkezli bir yazılım. 2015 yılında San Francisco’da kurulmuş. Kurulduğu zaman tabii ki biraz daha oyun Oynayanlar arasındaki iletişimi sağlamak gibi bir hedefi varmış ve daha sonrasında iş dünyası olarak kullanılmaya başlandı. Son yıllarda ben çok fazla görmekteydim. Tabi ki burada platformun doğru yönetilmesindeki hata kadar yine platformu kullananların da bilgi eksikliği ya da doğru yönlendirilmemesi, gerekli eğitimi almaması gibi unsurlar da yatıyor. Discord artık biraz daha yasal olmayan işlerin rahatça konuşulabildiği bir ortam haline dönüşmüştü ve son günlerde burada çok daha net bir şekilde karşımıza çıktı. Aslında biz yine daha teknolojinin yeni yeni ortaya çıktığı dönemlerde ‘robocop’ diye bir ifade duymuştuk internet polisleri. Belki de böyle bir çözüm ortaya çıkacaktır. Yani çünkü yüzden fazla platform var. Bunların 15-20’sini biliyoruz ama diğerlerinin zaten hiç bilmiyoruz. Aktif şekilde kullanılıyor. Şu anda gençlerimiz yine oyunlarda teamspeak gibi ya da işte benzeri iletişim kanallarını kullanmaya devam ediyorlar. Tabi ki bunları kullanmaya devam ettikleri için iyi niyetli olmayan insanlar da bu üzerinden farklı amaçlarını ortaya çıkarabiliyorlar ve bu amaçla gençlerimize ne yazık ki ulaşabiliyorlar” dedi.

"Aileler çocuklarının internet polisi olmalı"

Topuzoğlu, ailelerin çocuklarını sanal dünyaya kaptırmaması gerektiğini söyleyerek, “Bununla ilgili olarak birçok program var ama bizim temel anlamda çok basit yapabileceğimiz bazı işlemler de var. Örnek veriyorum, internet tarayıcısının geçmişine bakabiliriz. Tabi ki silme ihtimalleri de var ama en azından başlangıçta bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bununla birlikte yine internette özellikle dos üzerinden yazılabilecek komutlar vasıtasıyla geçmişi görebiliyoruz. Bir de ben teknolojiden çok anlamıyorum diyen insanlar için de bir takım ebeveyn yazılımları var. Bu ebeveyn yazılımlarını da yükleyerek takip edebilirler ama bundan öncesinde bizim şunu yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızla daha fazla sohbet etmek, onların hayallerini, fikirlerini paylaşabilmek, onlarla konuşabilmek de çok önemli. Tabi ki teknik açıdan bakıyoruz ama teknolojiyle sosyoloji ya da sosyal bilimleri bir araya getiremezsek onlarla bu anlamda ilgilenemezsek gerçekten de ne kadar çok yasak koyarsak koyalım işte bugün yasaklandı ama Discord kullanımı sıfırlandı mı? Hayır sıfırlanmadı. Yine insanlar başka yöntemlerle kullanmaya devam ediyorlar. Asıl başka yöntemlerle bu kadar bilinirken Neden engellenmiyor? Ben tabi ki onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Kökten bir çözüm, böyle bir seferberlik gibi bir çalışmayla daha ciddi uygulamalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında şöyle de özetleyebiliriz; Aileler çocuklarının bir nevi internet polisi olmalı ve sanal aleme kaptırmamalı. Çünkü gerçekten de son günlerde yaşadığımız tüm olay hepimizi derinden yaralıyor ve bunu yaşamamak için de onları daha sıkı ve yakından takip etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.