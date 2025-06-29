Kocaeli’de bu yıl "Aile ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenecek 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, sinemanın gücüyle toplumsal dönüşümleri perdeye taşıyor. Jüri koltuğunda Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit’in de yer alacağı yarışma, teknolojiyle değişen aile yapısını kısa filmler aracılığıyla sorgulamaya davet ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle, Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, sinema dünyasını bir araya getirecek.

Yarışmanın başvuruları 15 Ağustos’ta sona erecek. Toplumsal değerlerin sinemanın gücü ile beyaz perdeye aktarılacağı ve geleceğin ailelerinin keşfedileceği yarışmada, teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi sinema dili ile anlatılacak ve geleneksel aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki denge sorgulanacak.

Toplamda 400 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada; birinciye 125 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 75 bin TL, mansiyon olarak da 50 bin TL verilecek. 2025 Aile Yılı Özel Ödülü de 50 bin TL olarak belirlendi.

Festivalde jüri koltuğunda Türk sinemasının önemli kadın oyuncularından Hülya Koçyiğit de yer alacak.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, sinemaseverleri heyecan dolu bir yolculuk beklediğini ifade ederek, "4. Ulusal Darıca Kısa Film Yarışması başlıyor. Sizin de filmler hazırlayıp, yarışmaya katılmanızı bekliyoruz. Bu senenin teması aile ve yapay zeka. Dolayısıyla çağımızın iki temel sorunu. Teknolojisinin geliştiği çağda, aile kavramı nasıl değişiyor, sizler nasıl bir cevap verebilirsiniz filmlerinize bu konuyu yansıtmanızı bekliyoruz" dedi.

"Gençlerden meydan okuma bekliyoruz"

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın projeye dahil olduğunu söyleyen Kara, "Birinciye 125 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 75 bin TL ödül verecek. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 50 bin TL aile ödülünü de ek olarak mekanizmaya dahil etti. Bu sene uluslararası boyutta, eğlenceli ve keyifli bir program yapmayı umut ediyoruz. Ödüller sadece rakam değil, sizin cesaretinizin, yeteneğinizin yansıması olacak. Gençlerden beklediğimiz meydan okuma, iyi bir hazırlık yapmaları" diye konuştu.

"Kısa filmler sinemamızın zenginliğidir"

Kısa filmlerin sinema için çok önemli olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit ise "Kısa filmler sinemamızın zenginliğidir. Bu zenginliğin desteklenmesini çok değerli buluyorum. Başvuru yapacak tüm sinemacılara başarılar diliyor ve izleyeceğim filmleri heyecan ile bekliyorum" ifadelerini kullandı.