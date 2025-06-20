Bingöl’ün Solhan ilçesinde 1 kişi, aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdı. Ertesi gün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahıs, kazdırdığı mezara gömüldü.

Olay, geçtiğimiz gün meydana geldi. 3 gün önce İstanbul’dan yakınlarını ziyaret etmek üzere Bingöl’ün Solhan ilçesine gelen Muzaffer Diken, aile kabristanına giderek kendisi için mezar kazdırdı. Mezar kazdırırken o anları cep telefonu ile kaydeden Diken, arkadaşı olan Hidayet Döner’in iş yerinde görüntüleri yakınlarına da izletti. Muzaffer Diken, bir gün sonra fenalaşarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diken’in cansız bedeni, kendisi tarafından kazdırılan mezarlığa defnedildi.