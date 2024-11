Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyet, aile sağlığı merkezlerini teker teker gezerek sağlık çalışanlarına Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i anlattı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesinde, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve muhtemel yanlış anlamaların önüne geçilmesi amacıyla, Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve beraberindeki heyet, iki gün içerisinde Karataş Aile Sağlığı Merkezi, Taşmescit Aile Sağlığı Merkezi, Zübeyde Hanım Aile Sağlığı Merkezi, Aksu Aile Sağlığı Merkezi, Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi, Dr. Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezi, Emir Karatekin Aile Sağlığı Merkezi, Eldivan Aile Sağlığı Merkezi, Şabanözü Aile Sağlığı Merkezi, Orta Aile Sağlığı Merkezi, Çerkeş Aile Sağlığı Merkezi, Atkaracalar Aile Sağlığı Merkezi, Kurşunlu Aile Sağlığı Merkezi, Ilgaz Aile Sağlığı Merkezi ve Korgun Aile Sağlığı Merkezi’ndeki personeller ve 52 aile hekimiyle görüşerek yönetmelik değişikliğinin detayları paylaştı. Türkiye’deki yaşlı nüfusun, bağımlı nüfusun, diyabet ve obezite gibi hastalıkların yaygınlığı, Aile hekimlerine, 2’inci basamaktan hastanın durumuna uygun polikliniğe randevu alınmasının sağlanacağı, aile hekiminin aldığı randevularda hastane başvuru kesintisinin yüzde 50 daha az olacağı, Aile Sağlığı Merkezlerinde yazılabilecek ilaçların artırılacağı ve entegrelerdeki aile hekimlerinin nöbetleri ile ilgili düzenleme yapılacağı ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları aktarıldı. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları iş süreçlerindeki uyumun kolaylaşacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Sağlık çalışanlarımızın mevzuat değişikliklerini doğru bir şekilde anlaması, iş süreçlerinde uyumu kolaylaştıracaktır. Aile hekimlerimizin ve sağlık personelimizin her zaman yanındayız. Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü olarak, il genelindeki tüm sağlık çalışanlarımızla iletişimimizi sürdürmeye ve her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.