Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Eskişehir’in kültür ve sanat hayatına damga vurmayı sürdürüyor. 5 Temmuz’a kadar sürecek festival, Hicri Sezen (Odunpazarı) Meydanı’nda "Ahşabın Sesi" temasıyla doğanın ruhunu çağdaş sanatla buluşturuyor.

Odunpazarı Belediyesi 8. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci günü geride kaldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Japonya’dan gelen sekiz sanatçı, Hicri Sezen Meydanı’nda gün boyunca süren canlı performanslarla ahşap heykeller üretiyor. Ahşap heykellerin büyüleyici dünyasına tanık olmak isteyen sanatseverler, Odunpazarı’na akın ediyor.

Tornet etkinliği düzenlendi

Bu yılki festival, sanatı ve kültürü buluşturan renkli etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Eskişehir’den katılan sanatçı Cumhur Sarı, festivalin ikinci gününde bir workshop gerçekleştirdi. Katılımcılar, sanatçının rehberliğinde ahşaba şekil vermenin heyecanını yaşadı.

Ayrıca festivalin artık geleneksel hale gelen etkinliklerinden biri olan Tornet Etkinliği, bu yıl da büyük ilgi gördü. Kemal Zeytinoğlu Caddesi’nde güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen etkinlikte, 7’den 77’ye her yaştan vatandaş eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar için keşif dolu bir deneyim olurken, yetişkinler için nostalji dolu bir yolculuğa dönüştü.

Çocuklardan renkli gösteriler

Festival yalnızca bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda müzik, dans, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleriyle tam anlamıyla bir şenlik havasında geçiyor. Festivalin ikinci günü, Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocukların sahne gösterileriyle renklendi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hem miniklerin gösterilerini hem de sanatçıların çalışmalarını izlemek için festival alanına geldi. Başkan Kurt, miniklerin gösterilerini büyük bir heyecan ve gururla izledi. Çocukların sahne enerjisi ve renkli sunumları, izleyicilerden alkış topladı.

DJ Performansı ve exit konseri

Günün ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan DJ performansı, modern ritimlerle festival

atmosferini canlandırdı. Ardından sahne alan Exit grubu, sevilen şarkılarıyla izleyicileri coşturdu. Eskişehirli sanatseverler, grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Yerel üreticilere destek

Festival süresince Hicri Sezen Parkı’nda kurulan stantlar, yiyecek ve içecek hizmetlerinin yanı sıra Odunpazarı’nın yerel üreticilerine ve esnafına da ürünlerini tanıtma ve satış yapma fırsatı sunuyor. Böylece sanatla üretim bir araya gelerek, kentte canlı bir sosyal etkileşim ortamı oluşturuluyor.

Finalde sergi var

Japonya’dan Yuki Ito, Eskişehir’den Cumhur Sarı, İstanbul’dan Eda Taşlı, Bursa’dan Onur Kaya, Muhammed Enes Yetişkul ve Yağız Akdoğan, Tekirdağ’dan Selin Varol, Antalya’dan Turgut Koçak gibi sanatçıların katıldığı festival, 5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Festivalin kapanışında, sanatçılar tarafından üretilen eserler, Ahşap Eserler Galerisi’nde açılacak özel bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak.