Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen BİLSEM FEST 2025, Tavşanlı Bedesten AVM’de sanat ve müziğin iç içe geçtiği renkli bir atmosferde gerçekleşti.

Açılış programına; İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir ve Murat Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Festival kapsamında öğrencilerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı resim, seramik, makrome ve 3D görsel çalışmalar sergilendi. Gün boyu açık kalan sergiler yoğun ilgi görürken, müzik dinletileri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

BİLSEM FEST 2025, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu, sanatın ve bilimin buluştuğu özel bir gün olarak hafızalarda yer etti.