Ağrı’da "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 525 çiftçiye, yüzde 70 hibe destekli 90 ton korunga ve 30 ton yulaf tohumu dağıtıldı.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje çerçevesinde Tarım Park’ta Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Proje dahilinde dağıtılan tohumlarla, toplam 10 bin 500 dekar tarım arazisinde yem bitkisi üretimi yapılması hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Mustafa Koç, tarımın stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek, "İlimiz hem üretim kapasitesi hem de sahip olduğu tarım potansiyeliyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Sanayileşme noktasında çalışmalarımız devam ederken, tarımsal alanda yürüttüğümüz projelerle çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını, ürün çeşitliliğini ve verimliliği artırmalarını hedefliyoruz" dedi.

Hayvancılıkta maliyetin büyük bir kısmını yem girdilerinin oluşturduğunu belirten Koç, "Bugün dağıtılan tohumlar, sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da önemli bir katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz yem bitkisi üretimiyle maliyetlerini düşürecek, verimlerini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ağrı’nın küçükbaş hayvan varlığı bakımından bölgede ilk üçte yer aldığına dikkat çeken Vali Koç, tarımsal desteklemelerin yanı sıra meraların, yaylaların ve çayırların da bu potansiyeli desteklediğini söyledi.

Koç, konuşmasının sonunda projeye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.