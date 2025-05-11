Ağrı’da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir etkinlikte, "Anne Akademisi Hatıra Ormanı"na fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve il protokolü üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, doğaya yüzlerce fidan kazandırıldı. Etkinlik, annelere duyulan minneti simgelemek ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, "Bu önemli günde, annelerimizin bizlere armağan ettiği sevgi, fedakarlık ve merhameti doğaya bir iz bırakarak taçlandırdık. Bu güzel orman, hem annelerimize olan minnetimizin bir sembolü, hem de çocuklarımıza bırakacağımız yeşil bir miras olacak" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Neslihan Gül Koç ise, anneliğin doğayla kurulan en saf bağlardan biri olduğunu belirterek, bu ormanın uzun yıllar boyunca annelerin hatırasını yaşatacağını söyledi.

Katılımcılar, fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anneler Günü’nü doğayla iç içe kutlamanın mutluluğunu yaşadı.