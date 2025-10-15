Ağasar Balı’nın marka değerinin artırılması ve coğrafi işaret tescili sürecine yönelik Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir toplantı yapıldı.

Ağasar Balı’nın marka değerinin artırılması ve bilimsel olarak tanıtılmasını amaçlayan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Kaymakamı Ferhat Vardar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy ve çok sayıda arı üreticisi katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Öyle bir dönemdeyiz ki, ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Pandemi döneminde bunu hep birlikte yaşadık; hemen ambarlara döndük, elimizdekine baktık. Bu nedenle, Türkiye olarak kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz, tam bağımsız bir Türkiye hedefiyle doğrudan ilgilidir. Ekonomik anlamda da tam bağımsız olmamız gerekiyor. Bu yüzden, üretimi hangi alanda olursa olsun artırmak ve yerli üretimde güçlü olmak son derece kıymetli. Bugün arı üretiminde dünyanın yüzde 10’u bizde, bu çok değerli bir oran. Fındıkta ise dünya üretiminin yüzde 70’ine sahibiz. Dolayısıyla, hakim olduğumuz ve güçlü olduğumuz bu alanlarda üretimi desteklemek büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu alanlarda gerekli desteği sağlıyor; ancak yerel yönetimler olarak bizlerin de üretimi desteklemesi son derece önemli" dedi.

Başkan Genç, birliğin ve üreticilerin önemine dikkat çekerek "Şalpazarı’nda 82 üreticimiz bulunuyor. Birliğimizin Trabzon genelinde ise yaklaşık bin 500 civarında üyesi var. Bu, gerçekten çok ciddi bir rakam. Trabzon’un kendine has bir yönü var; hepimiz bu şehirde bir marka değeri oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla, bu şehrin ürettiklerini markalaştırarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı da coğrafi işaret almaktır. Bu konuda atılacak adımın çok kıymetli olacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, hangi destek gerekiyorsa yanınızda olacağız, her zaman destekçiniz olacağız. Trabzon’da şu anda 14 ürünümüz coğrafi işaret almış durumda. En son tescil alan ürünümüz, Ağasar-Şalpazarı yöresel giysileri oldu. 2025 yılında bu tescili aldık. İnşallah 2026 yılında da Ağasar Balı’nın tescilini hep birlikte alırız. Şu anda birçok ürünümüz için bu yönde adımlar atılıyor; Ağasar Balı’nı da bu listeye ekleyip tescilini tamamlayalım" diye konuştu.